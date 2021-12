Paris (AFP). Hollande éclaboussé à nouveau par une démission d'un proche

Un proche de François Hollande, impliqué dans une affaire judiciaire, a été contraint mercredi à la démission, entachant une nouvelle fois une présidence socialiste ayant déjà eu des soucis avec plusieurs conseillers ou ministres indélicats. Méditerranéen, affable au visage rond et souriant, Faouzi Lamdaoui, 52 ans, fait partie du petit cercle d'amis restés fidèles à François Hollande, y compris pendant sa longue traversée du désert avant son élection en 2012. Il a démissionné "pour se défendre suite à sa citation" devant un tribunal correctionnel "pour des faits remontant à 2007-2008", a précisé l'Elysée dans un communiqué. Cette nouvelle affaire intervient deux semaines après la démission d'un autre proche de François Hollande, le secrétaire d?Etat aux Anciens combattants Kader Arif, soupçonné de favoritisme dans un dossier d'attribution de marchés publics. Ancien chef de cabinet de M. Hollande pendant sa campagne présidentielle, M. Lamdaoui était depuis mai 2012 conseiller du président pour les questions d'égalité et de diversité en France. M. Lamdaoui a été cité à comparaître devant un tribunal pour "abus de biens sociaux", "blanchiment d'abus de biens sociaux" et "faux et usage de faux". Cette citation fait suite à une enquête ouverte en janvier 2013 sur une société de transport, appelée Alpha Distributions, dont M. Lamdaoui, présenté comme l'un de ses salariés, était en fait son gérant, selon les enquêteurs. M. Lamdaoui est soupçonné d'avoir perçu en 2007 et 2008 d'Alpha Distributions une rémunération supérieure à celle qu'il a déclarée. - 'Fin d'une époque' - Depuis mai 2012, date de la prise de fonctions de François Hollande, la présidence socialiste a été ponctuée par plusieurs affaires financières ou judiciaires retentissantes qui ont touché plusieurs membres de son équipe, conseillers ou ministres. Outre Kader Arif (démission le 21 novembre 2014), le chef de l'Etat a dû ainsi se séparer successivement d'un ministre du Budget, Jérôme Cahuzac (19 mars 2013), accusé d'avoir dissimulé un compte bancaire en Suisse, d'un très proche conseiller, Aquilino Morelle (18 avril 2014), soupçonné d'un conflit d'intérêt, et d'un secrétaire d'Etat, Thomas Thévenoud, qui ne payait pas ses impôts (4 septembre 2014). Dans le cas de Faouzi Lamdaoui, la séparation est particulièrement douloureuse pour le chef de l'Etat. Son départ marque la fin d'une époque, estime-t-on nostalgique dans l'entourage du chef de l'Etat. Les journalistes qui suivaient en 2011 le candidat Hollande se souviennent des départs au petit matin orchestrés par ce fidèle qui savait se transformer en homme à tout faire, aux petits soins pour son candidat, jusqu'à rectifier au dernier moment une mèche rebelle ou un costume froissé. Le départ de Lamdaoui est "douloureux", confirme un autre fidèle du président qui, selon lui, éprouvait sans nul doute "de la reconnaissance" pour ce fidèle lieutenant qui n'avait jamais rechigné à se charger de "tâches ingrates". En arrivant au pouvoir en 2012, François Hollande avait promis une présidence exemplaire. Les multiples démissions de proches, ajoutées à sa séparation en janvier d'avec Valérie Trierweiler et le déballage de sa vie privée qui avait suivi, ont fortement mis à mal cet engagement. L'opposition de droite et d'extrême droite, s'appuyant sur l'impopularité record qui frappe François Hollande, ont souvent tiré prétexte des défaillances autour du président pour dénoncer sa gestion politique et économique. Selon un récent sondage de l'institut BVA, seulement 20% des Français disent avoir une bonne opinion du chef de l'Etat.

