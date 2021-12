Sanaa (AFP). Al-Qaïda vise l'Iran au Yémen, en proie à des tensions confessionnelles

Al-Qaïda a revendiqué mercredi un attentat à la voiture piégée à Sanaa contre la résidence de l'ambassadeur d'Iran, pays accusé de soutenir les milices chiites qui tentent d'étendre leur influence au Yémen après avoir pris le contrôle de la capitale. Une personne a été tuée et 17 autres blessées dans l'explosion, survenue alors que l'ambassadeur d'Iran Hassan Sayed Nam n'était pas présent dans sa résidence située dans le quartier diplomatique de Sanaa, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires. Le groupe Ansar al-Charia, une branche d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), a revendiqué quelques heures plus tard l'attaque, la deuxième anti-iranienne cette année au Yémen. Le 18 janvier, le diplomate Ali Asghar Assadi avait été tué par balles alors qu'il venait de quitter cette même résidence. Un autre diplomate iranien, Nour-Ahmad Nikbakht, enlevé en juillet à Sanaa, est toujours aux mains de ses ravisseurs, qui seraient des membres d'Al-Qaïda, selon des sources tribales. L'identité de l'homme tué par l'explosion de mercredi reste incertaine. Un responsable des services de sécurité a indiqué qu'il était un garde de la résidence tandis qu'un porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par l'agence officielle Saba, a assuré qu'il était "le fils d'un gardien" de la résidence. On ignore dans l'immédiat si cet attentat à la voiture piégée est l??uvre d'un kamikaze ou d'un engin télécommandé à distance. L'ambassadeur Hassan Sayed Nam vient de prendre ses fonctions à Sanaa, où il a présenté ses lettres de créance lundi. - 'Cesser ses ingérences' - A Téhéran, le vice-ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a confirmé à la chaîne iranienne en arabe Al-Alam qu?"aucun diplomate iranien n?avait été blessé dans l?attaque", mais souligné que "le bâtiment avait subi des dégâts". Selon des témoins, la déflagration a fortement endommagé la résidence et provoqué un cratère de deux mètres de profondeur. Des maisons avoisinantes et des voitures garées alentour ont été également endommagées. Les miliciens chiites, qui ont pris le contrôle de Sanaa le 21 septembre, ont rapidement bouclé le secteur de l'attentat, survenu non loin du QG de la police politique, selon des habitants. L'attaque survient dans un contexte d'importantes tensions confessionnelles au Yémen, où l'Iran, à majorité chiite, est accusé par les sunnites et les autorités d'aider les milices chiites du mouvement Ansaruallah. Au printemps, après avoir accusé l'Iran de soutenir les milices armées, le président Abd Rabbo Mansour Hadi avait appelé Téhéran à "cesser ses ingérences au Yémen". L'Iran a démenti tout soutien aux milices chiites, qui auraient aussi des liens avec la puissante formation chiite libanaise Hezbollah, soutenue par Téhéran. En janvier 2013, les autorités yéménites avaient annoncé avoir intercepté un bateau venant d'Iran et chargé d'armes destinées aux miliciens chiites, qui ont commencé cette année leur offensive depuis leur fief de Saada (nord du Yémen). Leur entrée dans des territoires traditionnellement sunnites, dans le centre et l'ouest du Yémen, a provoqué une violente réaction de tribus sunnites et de combattants d'Al-Qaïda. Le réseau extrémiste sunnite, particulièrement actif dans le sud et le sud-est du Yémen, a juré de livrer un combat sans merci aux miliciens chiites.

