L'ancien ministre centriste et ex-commissaire européen Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel depuis 2010, est décédé subitement mercredi à 77 ans dans le métro parisien, a-t-on appris de sources parlementaires. M. Barrot, ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, avait été commissaire européen entre 2004 et 2009.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire