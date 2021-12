Mogadiscio (AFP). Somalie: quatre morts dans un attentat contre un convoi de l'ONU à Mogadiscio

Quatre Somaliens ont été tués mercredi et neuf blessés par l'attaque d'un kamikaze qui a lancé sa voiture piégée contre un convoi de l'ONU dans Mogadiscio, a déclaré la police. L'attentat a été ensuite revendiqué par les islamistes somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda. Il s'est produit près de l'entrée fortifiée de l'aéroport qui donne accès à la zone sécurisée où sont installées les ambassades dans la capitale somalienne, théâtre de violences régulières le plus souvent imputées aux shebab. "Le kamikaze s'est infiltré entre l'escorte de sécurité et les véhicules blindés de l'ONU et a fait exploser la voiture, percutant un des véhicules de l'escorte", a déclaré un policier, Mohamed Liban. "J'ai vu quatre morts jusqu'à présent Nous sommes encore en train d'enquêter et c'est le chaos sur place", a-t-il ajouté à l'AFP. Selon lui, les quatre morts sont somaliens, et la police précise que les neuf blessés sont aussi des Somaliens. Il s'agit de membres de l'escorte armée du convoi ou bien de passants qui se trouvaient là au moment de l'explosion. Une colonne de fumée sombre s'élevait dans le ciel après l'explosion qui a été entendue dans toute la ville. "L'explosion a été très forte et il y a de la fumée dans toute la zone, je peux à peine distinguer les gens qui gisent au sol, morts ou blessés", a déclaré un témoin, Shamso Idle. "Il est difficile d'approcher car la police bloque la route", a-t-il dit. - L'ONU plusieurs fois visée - Selon les premières informations, quatre véhicules blindés de l'ONU transportaient du personnel vers une base à l'intérieur de l'immense enceinte de l'aéroport où le personnel des diverses agences des Nations unies s'est établi depuis qu'un complexe de l'ONU en centre ville a été attaqué par les shebab l'an dernier. La zone de l'aéroport sert aussi de cantonnement à la force de 22.000 hommes de l'Union africaine (UA) qui lutte contre les shebab affiliés à Al-Qaïda. Les transports blindés étaient escortés par des pickup de gardes privés en armes comme c'est généralement le cas. Dans un communiqué, les shebab, en lutte contre le gouvernement central soutenu par la communauté internationale, affirment que leurs combattants "ont frappé un convoi de mercenaires étrangers et leurs alliés apostats". Les shebab ont multiplié les attentats et actions de guérilla à Mogadiscio et ailleurs dans le pays depuis qu'ils ont été chassés des principales villes du centre et du sud par la force de l'UA, qui soutient les fragiles autorités somaliennes. La mission de l'ONU en Somalie a confirmé l'attaque contre son convoi, précisant que, "heureusement aucun employé de l'ONU n'a été blessé", avant de regretter les "pertes au sein des personnes sur place et du personnel de sécurité". La Somalie est privée de gouvernement central efficace depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991. Le pays est depuis en état permanent de guerre civile, livré aux milices de chefs de guerre, aux gangs criminels et aux groupes islamistes.

