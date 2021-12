Cette journée a été déclinée ce matin dans l'Orne par la visite du Directeur Académique à La Providence, qui s'occupe d'enfants qui souffrent de handicap auditif.

Depuis 2005, une loi impose, chaque fois que cela est possible, d'inclure ces enfants dans des classes « normales », avec d'autres enfants qui ne souffrent d'aucun handicap. Pour François Lacan, directeur académique des services de l'éducation nationale, il faut une société inclusive pour tous et toutes :

La journée internationale du handicap dans l'Orne Impossible de lire le son.

Un partenariat a été signé ce mercredi matin avec la bibliothèque sonore d'Alençon, qui outre enregistrer des livres de loisirs pour les malvoyants ou non-voyants, enregistre désormais des manuels scolaires à l'attention des élèves en situation de handicap visuel. Un appareil lecteur spécifique leur est également prêté. Denis Déprés, président de la bibliothèque sonore :

La journée internationale du handicap dans l'Orne Impossible de lire le son.

Depuis la loi Chirac de 2005 et l'inclusion des élèves handicapés chaque fois que cela est possible, dans des classes « normales », le nombre de jeunes scolarisés en situation de handicap a doublé et le regard des autres collégiens a également évolué. Michel Lenoir, principal du collège Balzac à Alençon :

La journée internationale du handicap dans l'Orne Impossible de lire le son.

A Alençon, plusieurs de ces jeunes sont hébergé au Foyer des Jeunes Travailleurs, au milieu des jeunes valides. Certains y restent même après la fin de leur scolarité, y trouvant une réelle intégration sociale.