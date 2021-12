Paris (AFP). Déficit public: le gouvernement abaisse sa prévision à 4,1% pour 2015

Le gouvernement français a abaissé mercredi sa prévision de déficit public pour 2015 à 4,1% du PIB, contre 4,3% prévu précédemment, du fait des 3,6 milliards de "mesures nouvelles" de réduction du déficit annoncées le 27 octobre. Cette révision "aura un impact sur 2016 et 2017" et permettra notamment au déficit 2017 d'être "largement en dessous de 3%" du produit intérieur brut (PIB), la barre maximale fixée par les traités européens, a déclaré le ministre des Finances Michel Sapin au cours d'une conférence de presse. Le ministre a détaillé ce que devraient rapporter chacune des révisions due à la conjoncture et des mesures prises, qui incluent notamment une charge des intérêts de la dette moins élevée (pour 400 millions d'euros) et une moindre contribution au budget de l'Union européenne (de 300 millions d'euros). Pour ces deux postes, "nous en restons volontairement à des estimations prudentes", a affirmé le ministre. Le budget français devrait également bénéficier de mesures de lutte contre la fraude fiscale (pour un total de 850 millions) ou encore de plusieurs mesures fiscales (qui devraient apporter 1,2 milliard de recettes supplémentaires), pour la plupart déjà intégrées dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014, dont l'examen a commencé lundi à l'Assemblée nationale. Ces 3,6 milliards font partie de l'"effort structurel" de réduction du déficit et permettront de porter à 0,5 point de PIB la réduction du déficit structurel - c'est-à-dire indépendant des fluctuations de la conjoncture - en 2015, a assuré M. Sapin. Concernant l'objectif de déficit public pour 2014, de 4,4% du PIB (produit intérieur brut), "non seulement (il) reste d'actualité mais il est très sécurisé", a déclaré le ministre. Les recettes fiscales déjà perçues en 2014 sont "en ligne par rapport aux derniers chiffres produits" (ceux du budget rectificatif) et "le respect de la norme de dépense sera atteint", avait souligné auparavant le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert. M. Sapin a par ailleurs confirmé qu'un projet de loi de simplification fiscale serait élaboré d'ici à la fin 2015, comme annoncé mardi par le secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat, Thierry Mandon.

