Open de Caen : découvrez les 9 finalistes de cette 8e édition

Jérémy Chardy



C’est une première participation pour Jérémy Chardy. Fort d’une belle saison, le 29e joueur au classement ATP se déplace à Caen avec des ambitions légitimes. Il a notamment été vu avec un 1/8e de finale à Wimbledon.

Richard Gasquet



La page de la Coupe Davis à peine tournée, Richard Gasquet revient une nouvelle fois à Caen dans le but de reconquérir son titre remporté en 2012. Finaliste de la précédente édition, il faudra compter sur le 26e joueur mondial.



David Goffin



C’est sa deuxième participation à l’Open de Caen et il a déjà un titre à défendre. David Goffin s’était imposé l’an dernier en battant Richard Gasquet en finale. A 24 ans, le Belge réalise une saison brillante (6 titres en 2014 dont 2 tournois ATP) qui lui permet aujourd’hui de pointer au 22e rang mondial. Il sera très attendu cette année.



Romain Jouan



Après avoir remporté les Qualifs de l’Open de Caen, Romain Jouan aimerait bien créer la surprise. Le joueur de 29 ans a déjà gagné plusieurs tournois cette année : Eyguières, Maisons Alfort et Saint Quay Pra-Loup.



Paul-Henri Mathieu



Il sera une fois encore le chouchou du public caennais. Paul-Henri Mathieu est chez lui à l’Open de Caen. Au sortir d’une saison mitigée, le 97e joueur mondial de 32 ans entend bien montrer qu’il est toujours dans le coup.



Axel Michon



Ancien licencié du TC Caen, Axel Michon revient en terrain connu. A seulement 23 ans, le 208e joueur ATP monte en puissance. Cette année, il a notamment créé la surprise en battant l’Américain Bradley Klahn à Roland-Garros.



Alexandre Renard



Mis à part une victoire au tournoi de Joigny, Alexandre Renard a été relativement discret cette saison. Le joueur de 32 ans ne vient pas à Caen pour faire de la figuration et va tenter de s’illustrer dans un tableau 2014 des plus relevés.



Tommy Robredo



Pour la première fois, l’Open de Caen accueille un joueur étranger classé dans le top 20 mondial en la personne de Tommy Robredo. L’Espagnol, 17e au classement ATP, s’est hissé cette année en 1/8e de finale de l’US Open et de Wimbledon. Il fera donc logiquement partie des favoris pour sa première participation à l’Open de Caen.



Joachim Sternbach



Appelé de dernière minute pour compléter le tableau, Joachim Sternbach, 23 ans, est licencié au club de Saint-Maur. Classé -15 en début d’année, il est connu sur le circuit français amateur pour de belles performances sur terre battue.