Sortir dans l'Orne : mercredi 3 décembre

Des étudiants en Masso-kinésithérapie d'Alençon tiendront un stand dans le hall de La Luciole dans le cadre du Téléthon ce vendredi à partir de 20h. Ils vendront des goodies (mugs, porte-clés peluche, bracelets, bougies et petits carnets) et proposeront des massages assis. Dans le même temps assistez aux concerts de Nina Attal et d'Alex Masmedia en 1ère partie à 21h.



Ce samedi les sapeurs pompiers d'Ecouché se mobilise en faveur du Téléthon. Une course est organisée depuis le centre de secours pour récolter des fonds. Rendez-vous ce samedi dés 8h au centre de secours des pompiers d'Ecouché pour 90 kms de vélo ou de course à pied avec diverses animations au profit du Téléthon.



Le Téléthon à Alençon c'est ce dimanche. Des tours en voitures anciennes seront organisés au départ de la Place Foch, avec 25 voitures : Mustang, DS, Vespa, Fiat 500, 2CV, Pontiac. Le circuit passera à l'intérieur du parc du Conseil Général. 2€ le tour de voiture. Rendez-vous dimanche de 10h à 17h.