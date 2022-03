Sortir dans le Calvados : lundi 19 janvier

Tout au long de l'année vous pouvez donner votre sang au sein de l'Etablissement Français du Sang. Dans la région, des collectes sont organisées, aujourd'hui à Fleury sur Orne et à Vire. Retrouvez toutes les collectes dans la région sur www.dondusang.net

Rendez-vous ce samedi pour le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. Assistez à 4h de concert et venez applaudir Louane, Nicom, Julie Zenatti, Arno Santamaria, Vianney, Julian Perretta et bien d'autres. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com et pour y assister gagnez vos places à tout moment sur Tendance Ouest.

Profitez des soldes d'hiver chez Six One à Alençon, une marque locale de vêtements. Retrouvez tous les produits Six One sur sixoneproducts.com et n'hésitez pas à vous rendre chez Station West à Alençon pour découvrir les différentes pièces de leur collection.