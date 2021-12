Réseaux d'éducation prioritaire : la liste complète dévoilée pour le Calvados

Déjà jeudi 27 novembre, le Rectorat avait présenté les Réseaux d'éducation prioritaire.

Dans l'agglomération caennaise, le collège Marcel Pagnol est classé en REP+. Les écoles maternelles et élémentaires Vieira da Silva, Eustache Restout et Louis Lechatellier y sont rattachées.

Caen la mer - Qui entre ? Qui sort ?

- le collège Guillaume de Normandie (Caen) reste. Écoles rattachées : Albert Camus et Reine Mathilde

- le collège Henri Sellier (Colombelles) reste. Écoles rattachées : Henri Sellier, Victor Hugo. Les Tilleuls à Mondeville ne sont plus rattachées.

- le collège Emile Zola sort du réseau (Giberville).

- le collège Varignon (Hérouville) y fait son entrée. Écoles rattachées : La Varendre et Gringoire

- le collège Nelson Mandela reste (Hérouville). Écoles rattachées : Le Val et Boisard

