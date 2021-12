Paris (AFP). Valls dénonce les provocations de certains responsables patronaux

Le Premier ministre, Manuel Valls, a dénoncé à nouveau mardi les "provocations" de certains "dirigeants du patronat", qui ne sont "pas à la hauteur" de leurs "responsabilités". "Quand la Nation, à travers le Parlement, consent et va consentir un effort de 40 milliards d'euros pour les entreprises, pour la compétitivité, pour baisser la fiscalité et pour baisser les charges, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités", a estimé M. Valls lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, alors que les propos mardi du ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, sur un "échec" de la concrétisation du Pacte de responsabilité ont suscité plusieurs réactions. "Je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité", a-t-il ajouté, répondant à une question du député UMP David Douillet. "Les Français depuis des années font des efforts et ils attendent que chacun s'engage pour l'emploi et pour la compétitivité, c'est ce que nous attendons", selon lui. Comme la veille en déplacement à Nantes, le chef du gouvernement a dit ne pas vouloir "confondre () les entrepreneurs de ce pays, les chefs d'entreprises qui se battent, les salariés () avec un certain nombre d'organisations patronales". S'en prenant à l'ex-majorité UMP aux affaires, il a lancé: "quand on a laissé le pays dans cet état ( ) quand on n'a pas fait de la compétitivité, des efforts, on est un peu plus modeste et on soutient un gouvernement qui, lui, s'engage pour la croissance, la compétitivité et l'emploi". Le Medef organise mercredi une mobilisation contre la politique économique du gouvernement, après les manifestations de la CGPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) lundi, à Paris et Toulouse.

