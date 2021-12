INBP : cap sur la découverte de la pâtisserie

“Les stages d’initiation et de recyclage permettent de s’initier sur une ou deux semaines”, explique Sébastien Odet, coordinateur et formateur à l’INBP. L’objectif premier est de permettre à chacun “d’acquérir les première bases”.

Trois sont proposées chaque année, en pâtisserie et boulangerie, et une en chocolaterie et en glacerie. “Je suis cette formation pour le plaisir, car j’aime faire des gâteaux et aussi pour épater mes clients”, sourit Marie-Cécile Lambert, qui tient une chambre d’hôtes à Saint-Jean-du-Cardonnay.



Jérémy Bernand, cuisinier en maison de retraite est venu de Champagne-Ardenne pour apprendre “des recettes pointilleuses”. Dans quelques jours, tous quitteront les lieux, la tête remplie de nouvelles recettes.