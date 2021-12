Rouen : Soroptimist souhaite promouvoir le travail féminin

Mais Soroptimist, késako ? “C’est un mouvement qui regroupe des femmes en activité professionnelle”, explique Chantal Le Floch, présidente du club de Rouen.



3 000 membres en France



Pour rentrer dans un club, la condition sine qua non est d’être en activité, “même si l’on peut rester une fois retraitée”, précise la présidente de Rouen. En revanche, le club n’est “ni politique, ni confessionnel”. Le fonctionnement de cette Organisation non gouvernementale de femmes est simple. “Nous nous retrouvons chaque mois pour préparer nos actions et discuter de nos projets”, raconte Mari Carmen Lanchon, bénévole.



Et les actions de Soroptimist concernent toujours les femmes. “Nos actions sont souvent dirigées sur le fait de les soutenir dans leur démarche d’indépendance économique”. Récemment, le club de Rouen a aidé une femme qui a créé une micro crèche en milieu rural. “Cela a permis de créer quatre emplois”. En tout, Soroptimist est présent dans 125 pays et regroupe 92 000 membres dans le monde. Le club rouennais est quant à lui toujours à la recherche de nouveaux membres.



Pratique. 06 28 07 73 85.