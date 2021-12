Un homme a été tué et trois autres grièvement blessés lundi soir lors d'une fusillade dans un bar de Villeurbanne, près de Lyon, et l'auteur des coups de feu a pris la fuite, a-t-on appris de source policière. La fusillade s'est produite vers 18H00 au bar-restaurant les "4 As" à Villeurbanne et l'auteur des coups de feu a pris la fuite en voiture, a précisé la police à l'AFP, confirmant une information de Radio Scoop.

