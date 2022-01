Jeu et Joueurs après PSG-Caen (2-1)

Une nouvelle fois titularisé à la pointe de l'attaque bas-normande, Kandia Traoré a livré une excellente copie en première période. Point d'appui essentiel dans le camp parisien, il a souvent permis par son excellente conservation du ballon à certains moments, de faire remonter le bloc équipe, permettant souvent derrière une récupération assez haute des Caennais. Des Caennais qui avaient retrouvé beaucoup d'allant hier soir à l'image d'un Jérémy Sorbon à l'aise dans le couloir droit au marquage de l'excellent technicien Nenê, ou d'un Thomas Heurtaux et d'un Grégory Leca solides dans les duels dans l'axe.



Manque de réalisme



Mais voilà, sur le deuxième but parisien, ils se sont fait piéger en oubliant Mevlut Erding parti dans leur dos. La sanction s'en est automatiquement suivie, les Parisiens doublant la mise (50'). Il était d'autant plus dommageable d'avoir commis cette erreur dès le retour des vestiaires que Malherbe avait la place pour au moins ramener un point du Parc. Sur les ailes, Romain Hamouma et Yohan Mollo ont rendu leur meilleur copie depuis au moins un mois. Des occasions en faveur des Rouge et Bles en ont découlé, mais sans jamais trouvé le chemin du but parisien.



Une note d'optimisme



La réduction du score de Youssef El Arabi à quatre minutes de la fin n'apporta finalement pas grand-chose, si ce n'est le regret d'avoir manqué de réalisme en première période, Mollo, Hamouma puis El Arabi ayant eu l'occasion d'ouvrir le score. A signaler aussi le bon match du capitaine Nicolas Seube, précieux dans l'entre jeu caennais et souvent très utile pour donner un coup de main à la défense bas-normande.



Malgré tous ces efforts et ce bon match, Malherbe enchaîne donc une quatrième défaite d'affilée, et se retrouve pour la première fois de la saison dans le trio des relégables en bas du classement. Mais au vu des bons enchaînements montrés à Paris hier soir, il y a de quoi espérer.



> Audio : Chronique Tendance Malherbe diffusée sur votre radio Tendance Ouest, le dimanche 21 novembre.



