Portel-des-Corbières (France) (AFP). Inondations: à Portel-des-Corbières, la crue a touché la vie du village

Des habitants chaussés de bottes en caoutchouc et armés de raclettes, le mobilier et l'électroménager boueux sortis sur les trottoirs: à Portel-des-Corbières et Sigean dans l'Aude, l'heure était lundi au grand nettoyage après la crue exceptionnelle du week-end. C'est dans une atmosphère hivernale que les habitants des parties basses des deux communes tentaient d'effacer les ravages de la crue de la Berre: au flux de sud venant du Maroc qui avait généré les très fortes précipitations du week-end et des températures très douces avaient fait place lundi une tramontane vigoureuse et des températures bien plus fraîches. A Portel-des-Corbières, le maire Roger Brunel, 73 ans, à pied d'oeuvre depuis samedi soir, ne peut que constater les dégâts lundi. Le long de la rivière, plusieurs voitures sont encastrées les unes dans les autres. En contrebas, deux véhicules ont été charriés par les flots tumultueux de la Berre et n'ont fait leur réapparition qu'à la décrue. "Ça me fait mal au c?ur parce que là, c'est la vie de notre village qui est touchée", explique le maire devant les vestiges du boulodrome, de l'aire de jeu pour enfants et d'un espace abritant normalement les manifestations culturelles de la saison touristique. "On nous avait demandé de faire une mise aux normes de deux jeux de plein air pour enfants: je peux vous dire qu'elle est faite la mise aux normes. Il ne reste plus rien", ajoute M. Brunel. Pourtant, explique l'élu, les leçons du passé ont été tirées et cette crue a été bien moins destructrice que la précédente crue de référence en 1999. "Il y a eu plus d'eau qu'en 1999 mais la différence, c'est que cette année, il y avait moins d?embâcles. Après 1999, il y a eu une prise de conscience et c'est l'entretien du cours d'eau (par un syndicat intercommunal) qui a permis de limiter les dégâts." De fait, seuls des amas de roseaux charriés par les flots sont visibles dans le village. Le maire n'a pas non plus vu cette fois des cuves de mazout ou de vin emportées par la crue, signe que les riverains ont reculé leur installations à distance des berges depuis 1999. - Deux mètres en 15 minutes - Le système d'alerte a également bien fonctionné, souligne l'élu mais le scénario de cette crue a pris tout le monde de court. Samedi en fin de soirée et malgré l'alerte météorologique, le niveau de la Berre en amont de Portel-des-Corbières ne suscitait guère l'inquiétude des habitants du village et de ses élus. Mais un orage très localisé est venu gonfler le cours d'eau du Barou, qui se jette dans la Berre, et a provoqué une montée extrêmement rapide des eaux. "On est passé de 3,97m à 6,12m en 15 minutes!", rapporte un employé municipal de ce village de 1.239 habitants. L'eau s'est alors engouffrée dans les maisons, comme dans la résidence secondaire de Luc Lapeyre, 60 ans. Machine à laver pleine de boue, réfrigérateur hors-service: la porte en bois de la petite maison de village a bien résisté mais l'eau est également remontée par les toilettes M. Lapeyre, qui a découvert les dégâts en regardant une chaîne d'information en continu, a "dû briser la fenêtre du premier étage pour entrer car la porte était impossible à ouvrir, gonflée par l'eau". Dans la commune voisine de Sigean, le constat est proche: la partie basse la commune a été durement affectée, comme ce lotissement bordant le Chemin du Pla et construit avant 1999. Des murs effondrés témoignent de la violence du phénomène. Ici, on peine à lire sur les façades la trace laissée par la rivière: pour cause, certaines maisons de plain-pied ont baigné dans plus de deux mètres d'eau. Depuis, l'eau s'est retirée et le quartier a pris l'allure d'une vaste brocante: tout le monde a sorti ses appareils électro-ménagers, ses meubles, y compris ses portes, dans l'attente des experts en assurances.

