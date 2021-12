Des produits du terroir, des vins et des marrons chauds, des poissons de pirates, des bouillotes en forme d'animaux, des guirlandes de Noël à fabriquer soi-même... Au Marché de Noël, on trouve de tout, dans tous les domaines. Sans compter les indémodables gauffres et beignets pour combler la petite faim qui nous assaille tous à un moment ou à un autre de la journée.

Les petits ont aussi de quoi s'amuser avec l'apparition cette année d'un petit train et le traditionnel carroussel.