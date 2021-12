Paris (AFP). L'Allemagne, principale destination d'immigration en Europe

Ilot de prospérité dans la crise, l'Allemagne est devenue en 2012 la principale destination d'immigration en Europe, et la deuxième derrière les Etats-Unis au sein des pays de l'OCDE, révèle lundi un rapport de l'organisation. "Après les Etats-Unis, l'Allemagne est dorénavant le deuxième pays d'immigration le plus important, alors qu'elle occupait la huitième place en 2009", indique l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son rapport annuel sur les migrations. L'Allemagne a accueilli près de 400.000 migrants en 2012, dernière année pour laquelle l'OCDE a des données complètes. C'est moins que le million d'entrées enregistrées par les Etats-Unis, mais plus qu'au Royaume-Uni (286.000), en France (259.000) ou en Italie (258.000). Une grande part de ces "entrées permanentes" provient de l'UE elle même. La bonne santé économique de Berlin a en effet attiré les migrants d'Europe centrale ou de l'est, aux liens traditionnellement forts avec l'Allemagne, ainsi que ceux du Sud, frappés de plein fouet par la crise. Dans un pays confronté au vieillissement de sa population, de récentes modifications de la loi ont aussi facilité l'immigration des ressortissants de pays tiers, note le rapport. La France a pour sa part assisté à une progression régulière des entrées: +8% depuis 2011 et +21% sur cinq ans. Vers l'Espagne ou l'Italie en revanche, où le chômage a atteint des sommets, l'immigration a chuté en quelques années, alors que ces deux pays se plaçaient encore aux deuxième et troisième places du classement OCDE en 2007. Plus largement, la crise fait chuter les flux en provenance de pays tiers, ramenés à 950.000 en 2012 contre 1,4 million en 2007. C'est, pour la première fois, moins que le total des migrants légaux entrant aux Etats-Unis. Au total, les flux de migration permanente ont baissé de 0,8% en 2012 au sein des pays de l'OCDE, et ils devraient progresser de 1% en 2013. Les pays de l'OCDE comptent aujourd'hui 115 millions d'immigrés, "soit environ 10% de la population". - 'Une ressource et non pas un problème' - Le profil des migrants a changé en quelques années. La Chine reste le principal pays d'origine, mais les flux en provenance d'Europe orientale ont fluctué (hausse, puis baisse), tandis que ceux d'Amérique latine diminuent régulièrement. Les migrants sont aujourd'hui "plus instruits que leurs prédécesseurs", puisque la part de ceux ayant un niveau d'éducation élevé "a augmenté de 70% au cours de la dernière décennie". La migration de travail a baissé continuellement depuis 2007/2008 et chuté d'environ 12% en 2012. En ce qui concerne l'asile, l'Allemagne était aussi la première destination des demandeurs en 2013 (110.000), loin devant les Etats-Unis (68.000) et la France (60.000), selon le rapport. Au total, 556.000 personnes ont demandé l'asile dans la zone OCDE l'an dernier, "une nette augmentation de 20% principalement liée à la persistance de la situation en Syrie" qui a amené 47.800 demandeurs l'an dernier, devant l'Afghanistan (34.500). Face à ces bouleversements, le rapport note que les objectifs des politiques publiques ont changé, "de même que la perception du rôle des migrations". "Aujourd'hui, le débat se focalise davantage sur la cohésion sociale et moins sur les besoins urgents en recrutement". Aussi l'OCDE appelle-t-elle à ne pas sacrifier les bénéfices de long terme aux préoccupations plus immédiates, telles que "les cycles politiques courts et l'hostilité de l'opinion publique". Elle note la complexité des enjeux, entre besoin de main d'oeuvre et objectifs d'intégration par exemple, et souligne qu'"il faut voir dans les migrants une ressource et non pas un problème, et dans les politiques d'intégration un investissement". "Les systèmes de gestion des migrations de travail qui fonctionnent aujourd'hui peuvent ne pas fonctionner demain", note Stefano Scarpetta, le directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, qui avertit: "l'inaction peut être coûteuse".

