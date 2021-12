Découvrez la programmation de Réveillons-Nous du festival Chauffer dans La Noirceur

Le festival Chauffer dans la Noirceur, événement musical incontournable de la région, célèbre ses 10 ans et vous donne rendez-vous le 27 décembre pour sa soirée Réveillons-Nous. Au programme assistez à dix concerts, de 19h00 à 4h00 du matin avec une programmation écléctique et énergique !

Retrouvez sur scène :

- LYRICSON (Reggae - Ragga / Fr. - Guinée)

- BRING’S (Chanson Hip-Hop / Brzh)

- 9 MILLIONS WITCHES (Rock / Granville)

- HHH (Hap Hip-Hop / Nantes)

- KILLU’KREW (Drum’n’Bass / Cherbourg - Nantes)

- THE LIPSTICKS (Rock New Wave Punk / Caen)

- KNOCK ON BIOOD (Afro Beat / Orval)

- LE COTTON PROJECT (Tendresse et Chocolat / Evrecy)

- DJ BANANE vs LORD RECTAL (Fais Nous Danser Marcello / Montmartin sur New York )

- MIX SURPRISE « 10 ans BRC » (Eclectique / Flers)

Tarif prévente et réduit : 5€, Tarif normal : 7€. Navettes gratuites (15km autour de Montmartin/ mer). Réservations 02 33 07 91 91 – chaufferdanslanoirceur@gmail.com. Plus d'infos au 02 33 07 91 91 - chaufferdanslanoirceur@gma il.com

Ecoutez Isiah, organisateur de l'événement