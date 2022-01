Autre raison à ce duo, le titre "Get outta my way" de Kylie Minogue deuxième extrait de son album "Aphrodite" ne fonctionne pas aussi bien que prévu. L'artiste australienne a donc décidé de réaliser un duo avec Taio Cruz sur le titre "Higher".

Pour la petite histoire, le clip a du être financé en partie par le constructeur automobile BMW vu la présence importante de la marque dans ce clip.