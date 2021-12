Une adaptation moderne de Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle

Spectacle crée en juin 2014 au château de Grignan suite à une commande, la pièce est une décalration d'amour pour la comédienne Béatrice Dalle: "il me fallait une figure iconique forte, et j'ai très vite pensé à Béatrice pour incarner Lucrèce; un personnage sulfureux" précise David Bobée. " A notre première rencontre, j'ai presque tout fait pour la dissuader de prendre le rôle. Il exigeait qu'elle se coupe du cinéma pendant un an au bénéficie de la tournée. C'était la personne idéale pour le rôle mais je m'attendais tellement à un refus, qu'il me fallait l'entendre pour cesser de la fantasmer dans ce rôle.... et à ma grande surprise, elle a été séduite par cette proposition". Pour cette grande comédienne de cinéma, Lucrèce Borgia est ainsi l'occasion de se produire pour la première fois sur les planches.

Une mise en scène pluridisciplinaire

" J'aime mettre en scène des artistes qui ne sont pas forcément des comédiens de théâtre; je fais par exemple souvent appel à des acrobates ou à des danseurs. Pour moi le théâtre doit s'ouvrir à d'autres disciplines. Jouer ne signifie pas seulement comprendre et interprêter le texte d'Hugo mais demande, à mon idée, un engagement du corps qui exprime également du sens et participe à la dramaturgie. C'est pourquoi, pour donner la réplique à Béatrice Dalle j'ai choisi un acrobate dont j'affectionne particulièrement le travail et qui avait déjà travaillé avec moi dans d'autres projets: Pierre Cartonnet. Le vocabulaire de cette discipline renvoie d'ailleurs tout naturellement au théâtre, puisqu'il s'agit de tenir sur le fil, de créer un renversement, ou de faire confiance"

Une oeuvre populaire

"Lorsque Victor Hugo écrit cette oeuvre il s'adresse au peuple. Pour ne pas nuire à la portée du texte d'Hugo, il me fallait donc transposer la pièce avec des codes populaires. Le but étant de faire résonner la pièce avec le monde actuel. C'est pourquoi je choisi d'avoir recours à une pluri-disciplinarité, à une esthétique contemporaine et aux nouvelles technologies. Je souhaite ainsi faire instaurer un dialogue entre l'oeuvre d'Hugo et les spectateurs. Le texte doit être un terrain de rencontre."

Un plateau d'eau

C'est le 4e spectacle de David Bobée dans lequel le metteur en scène a recours à un plateau d'eau. " Si dans Hamlet le décors suintait jusqu'à finir par inonder le plateau à la fin de la représentation, ici il s'agit d'une étendu d'eau stagnante. Les comédiens évoluent avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Cette eau est bien sûr métaphorique. C'est une sorte de magma dans lequel les personnages s'empêtrent et qui reflète leur monstruosité". L'eau est donc aujourd'hui une sorte de signature pour David Bobée, un élément récurrent dans son vocabulaire mais dont l'usage et les connotations varient en fonction de la pièce.

