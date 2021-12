Perpignan (AFP). Aude et Pyrénées-Orientales en rouge, des centaines d'habitants évacués

Le département de l'Aude, après les Pyrénées-Orientales, a été à son tour placé en vigilance rouge "pluie-inondation" par Météo France, tôt dimanche, les secours ayant procédé à l'évacuation de centaines d'habitants dans plusieurs communes. Des trombes d'eau s'abattent sur cette partie du Roussillon, qui devraient perdurer jusqu'en début de soirée. Trois cents personnes ont été mises en sécurité dans les Pyrénées-Orientales, a indiqué la préfecture vers 06h00, en particulier sur les communes de la côte Vermeille (d'Argelès-sur-Mer à Cerbère). Cent habitants ont été mis en sécurité dans la seule commune de Canet et 90 au Barcarès. Les sapeurs-pompiers ont dû gérer 1.163 appels et 569 interventions, et la gendarmerie 50 interventions environ, a ajouté la préfecture. 160 sapeurs-pompiers et 70 gendarmes ont été mobilisés, ainsi que 70 hommes de la Sécurité civile. Dans le département de l'Aude voisin, 250 personnes ont été évacuées par précaution du bourg de Sigean, dans l'est, et mises en sécurité dans une salle polyvalente, "la digue de l'Espinat présentant un risque de surverse", a indiqué la préfecture vers 05h30. Dans l'après-midi, 58 personnes installées au camping du même village avaient également été évacuées par précaution. "Les eaux sont montées très rapidement sur plusieurs rivières. La Berre est passée en vigilance rouge. La Cesse et l'Orbieu sont en vigilance orange. La montée de l'Orbieu est également préoccupante, 14 communes sont concernées, notamment Ornaisons, où 40 cm d'eau inondent la ville, et Luc-sur-Orbieu, recouvert de 20 cm d'eau", précise la préfecture. A Ornaisons, deux automobilistes ont été évacués. A Fabrezan, ce sont deux personnes sur le toit de leur maison qui ont été évacuées. Au total, une centaine de pompiers est mobilisée dans les casernes et sur le terrain. Météo France, qui a placé l'Aude en vigilance rouge "pluie-inondation" peu avant 05h00, avertit qu'un répit n'interviendra pas avant dimanche 16h00. L'agence avait déjà placé samedi soir en vigilance rouge "pluie-inondation" les Pyrénées-Orientales et maintenu en orange l'Hérault pour "inondation". "Les pluies sont généralisées sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Les intensités les plus fortes concernent les Corbières et les zones littorales des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Au cours des six dernières heures, on a relevé sur ces zones : 104 mm au Cap Béar et 120 mm à Torreilles, jusqu'à 173 mm à Durban-Corbières", précise Météo France dans son bulletin de 06h00. - Jusqu'à 400 mm de cumuls d'eau - "Depuis le début de l'épisode (matinée de samedi), les cumuls sont très importants sur un axe allant du Boulou à Saint-Paul-de-Fenouillet et Sougraigne en passant par Ille-sur-têt. Sur cet axe, ils atteignent 200 à 300 mm voire très localement 350 mm. Par ailleurs, d'importants cumuls ont été observés en Vallespir et sur les Corbières, de l'ordre de 150 à 250 mm", ajoute l'agence. Météo France avertit que les pluies localement orageuses vont rester fortes dans les heures qui viennent, "notamment sur une grande partie est des Pyrénées-Orientales ainsi que l'extrême sud et sud-est de l'Aude (notamment les Corbières) avec des intensités horaires qui pourront localement dépasser les 40 voire 50 mm". Dimanche, les pluies perdureront toute la journée sur ces deux départements mais les intensités horaires seront plus faibles de l'ordre de 10 à 30 mm. Ces pluies s'estomperont en soirée sur l'Aude et en cours de nuit prochaine sur les Pyrénées-Orientales. D'ici la nuit de dimanche à lundi, les cumuls à venir seront de l'ordre de 50 à 150 mm sur le sud de l'Aude et une grande partie est des Pyrénées-Orientales. Ces cumuls viendront se rajouter aux cumuls déjà tombés samedi. Sur l'ensemble de l'épisode, des maxima ponctuels supérieurs à 400 mm sont donc possibles sur l'est et le centre des Pyrénées-Orientales. Dans l'Hérault, où l'on avait craint le pire vendredi en raison de la crue de l'Orb, les eaux de la rivière ont reflué samedi après-midi. Les intempéries avaient déjà durement frappé le Var jeudi et vendredi, faisant quatre morts, deux disparus et des dégâts considérables. Lors d'un déplacement à La Londe-les-Maures (Var) samedi après-midi, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est engagé à lancer une procédure de "reconnaissance accélérée de catastrophe naturelle" pour cette commune de 10.000 habitants, où deux femmes ont péri.

