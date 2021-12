Lyon (AFP). Congrès FN: Marion Maréchal-Le Pen en tête au vote interne

Les militants frontistes, réunis en congrès samedi à Lyon, ont tranché net le match interne annoncé entre Marion Maréchal-Le Pen et Florian Philippot: au jeu du vote au comité central, le parlement interne du parti, la députée du Vaucluse est arrivée première et son rival quatrième. Des sources internes du parti ont communiqué samedi matin à l'AFP le classement pour les dix premières places dans cette instance souvent interprétée comme un baromètre de popularité interne: Marion Maréchal-Le Pen a devancé Louis Aliot, vice-président du parti et compagnon de Marine Le Pen, le maire d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Steeve Briois, et le bras droit de Marine Le Pen, M. Philippot. Selon plusieurs sources, Mme Maréchal-Le Pen a recueilli 80% des votes internes, M. Aliot 76%, M. Briois 70% et M. Philippot 69%. L'eurodéputé Bruno Gollnisch, concurrent malheureux de Mme Le Pen pour la succession de Jean-Marie Le Pen en janvier 2011, au précédent congrès à Tours, obtient 65% et la cinquième place, le tout avec une participation de 50%. Les résultats seront officiellement annoncés dimanche lors de la seconde journée du congrès. A 24 ans à peine, à l'Assemblée nationale depuis deux ans, Mme Maréchal-Le Pen obtient un très beau succès. Plus libérale économiquement, plus conservatrice sur la plupart des sujets de société que l'actuelle ligne du parti -des "nuances" dit-elle-, la députée ne fera pas son entrée au bureau exécutif du FN, la plus haute instance du parti, a indiqué Mme Le Pen. "Peut-être plus tard", n'a pas exclu un proche de Mme Maréchal-Le Pen. Pour M. Philippot, difficile d'interpréter son rang autrement que comme une contre-performance au vu de son omniprésence médiatique et du poids qu'il a pris dans les instances du parti depuis son arrivée, il y a trois ans. Cet ex-chevènementiste, gaulliste revendiqué au discours dominé par l'économie, a parcouru les fédérations, mais il n'est pas la copie conforme de militants dont les premières préoccupations restent les "fondamentaux" frontistes: l'immigration, l'insécurité et les impôts. Mme Le Pen a tout de même salué un "excellent résultat", tandis que le principal intéressé s'est dit "grandement satisfait", expliquant sa 4e place par son adhésion récente et le "coup de pouce" que constitue le nom "Le Pen" pour sa rivale. - 'Construction médiatique' - Un partisan de Mme Maréchal-Le Pen assurait qu'il faudrait aussi l'interpréter comme la victoire d'une sensibilité sur l'autre, et un message adressé à la présidente du FN en vue de l'organisation de la campagne à venir pour la présidentielle 2017. C'est aussi une belle victoire pour MM. Aliot et Briois, deux proches de Mme Le Pen classés premier et quatrième en 2011, qui semblaient éclipsés par M. Philippot mais qui le devancent in fine, grâce à une popularité intacte auprès des adhérents. La fille de M. Le Pen avait de toute façon écarté à l'avance toute interprétation à donner à cet ordre d'arrivée: "Ça n'a aucune importance", avait-elle prévenu. Ce duel, disait-elle, "est une construction médiatique, la réalité c'est que Florian et Marion pensent exactement la même chose, ils l'expriment avec leurs mots en fonction de leur parcours, de leur sensibilité". Pour un cadre du parti, "Marion a la capacité à faire la synthèse: lepénistes, marinistes, gollnischiens". Un autre ne peut s'empêcher d'y voir un accident pour le chantre de l'"État stratège": "Des segments non négligeables d'adhérents n'ont délibérément pas voté pour" M. Philippot, d'après cette source. Le "top 10" offre certes une place aux arrivants récents, tels Mme Maréchal-Le Pen ou MM. Philippot et Bay. Mais il reflète aussi des permanences: plusieurs "historiques" (M. Gollnisch, Wallerand de St-Just, Stéphane Ravier ou Marie-Christine Arnautu) sont bien placés. "Les anciens adhérents se sont plus mobilisés", a estimé un membre de la direction du parti. Ces anciens ont été indirectement salués par M. Le Pen, qui a demandé aux frontistes nouveaux de ne pas "oublier" les sacrifices consentis pour que le Front atteigne son niveau électoral actuel. En marge du congrès, des incidents ont éclaté dans l'après-midi dans le centre-ville de Lyon alors que 2.000 à 3.000 personnes manifestaient contre la tenue de cette réunion du FN, à l'appel d'organisations antiracistes.

