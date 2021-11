Le choeur Accentus prolonge sa résidence à l’opéra de Rouen Haute-Normandie

En résidence depuis 1998 à l’opéra de Rouen, cette chorale d’étudiants amateurs fondée en 1991 par Laurence Equilbey s’est très rapidement professionnalisée au point de bénéficier aujourd’hui d’une aura exceptionnelle dans le paysage de la musique lyrique et a capella moderne. Avec un répertoire essentiellement 19e, le chœur dont la chef d’orchestre Laurence Equilbey est toujours le leader sollicite également chaque année des compositeurs pour faire découvrir à ses spectateurs un répertoire inédit.

Depuis quelques années, Bruno Mantovani répond ainsi régulièrement à des commandes d’Accentus. Cette année deux concerts mettront en avant sa créativité. Le premier opus joué le 18 novembre dernier, sera suivi d’un deuxième volet le 17 février prochain, une programmation complétée par des œuvres d’Hugo Wolf et de Wolgang Rihm.

Un choeur très actif

Si le chœur est très actif à Rouen, ses interventions (en général trois par année) s’exportent également dans d’autres salles prestigieuses. « A rouen il s’agit d’une version Accentus/ chœur de l’opéra Rouen Haute-Normandie : c'est-à-dire que la chorale y est constituée pour moitié de chanteurs recrutés en Haute Normandie, mais Accentus revêt bien d’autres formes en fonction des projets mis en œuvre. Nous comptons 70 chanteurs au total pour ce chœur est à géométrie variable » note toutefois Josquin Macarez, délégué artistique et chargé de diffusion.

Les spectacles crées pour l’opéra de Rouen Haute-Normandie sont conçus en co-production avec l’opéra comique ou encore l’opéra de Versailles comme ce fut le cas pour Les Contes d’Hoffman joués précédemment. Les productions s’exportent donc à Paris et le nom d’Accentus est aujourd’hui un critère de qualité. Dans le cadre de sa résidence Accentus a su fidéliser ses spectateurs par la diversité de son programme- un oratorio et deux programmes à capella par an- et son accessibilité : « la dimension pédagogique est essentielle ; c’est l’atout majeur d’Accentus » mentionne Olivier Leymarie l’administrateur général du chœur.

Les représentations sont en effet précédées par une conférence animée par un musicologue et pour certaines œuvres participatives, des ateliers de travail sont ouverts au public pour sensibiliser au jeu vocal et enrichir la pratique des chanteurs amateurs par des conseils techniques. De même, Laurence Equilbey souhaite capter l’attention des adolescents et pour cela utilise le support web comme vecteur de promotion : « on vient tout juste de mettre en place une web série pour les plus jeunes - explique Josquin Macarez – une façon innovante de les intéresser à la musique classique et les actions pédagogiques menée en partenariat avec l’éducation nationale ne manquent pas ».

« Accentus a également une mission patrimoniale» ajoute Olivier Leymarie. Dans ce cadre, les concerts du 18 novembre et du 17 février seront intégralement enregistrés en live pour être édités par le label Naïve à la rentrée 2015. Accentus enregistre en effet très régulièrement ses productions afin d’asseoir une place à ces œuvres dans le patrimoine musical de demain. Mais Accentus se produit également dans un répertoire plus classique, on retrouvera ainsi les membres de ce chœur de renommée sur scène pour une représentation exceptionnelle d’Athalie le 12 juin prochain.