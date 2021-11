La ministre Marylise Lebranchu à Rouen pour tester la nouvelle carte Atoumod'Multi

La ministre est partie de la station métro Boulingrin pour emprunter ensuite le TER jusqu'à Val-de-Reuil avec la fameuse carte Atou'mod multi. Le but : simplifier la vie des usagers en évitant la multiplication des titres de transports et payer moins cher.

Le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol illustre : "En empruntant le métro, dépendant de la Métropole, puis le TER, dépendant de la région et en empruntant ensuite un transport de l'agglomération de Val-de-Reuil, l'usager n'utilise qu'une seule carte et paye mensuellement 89 € au lieu des 142 € qu'il devait débourser en additionnant les abonnements mensuels". Ajoutez à cela la moitié de l'abonnement mensuel que doit prendre en charge une entreprise à partir d'une certaine taille, et l'usager n'aurait à payer que 45 € pour voyager sur l'ensemble du réseau de transports de la Métropole, de la Région et de l'agglomération d'Evreux.

Une carte Atoumod pour la Grande Normandie

Pour Marylise Lebranchu, la carte Atoumod'Multi est un exemple de la simplification qui doit s'appliquer partout en France : "Il faut internaliser la compétence et rendre la vie plus facile aux usagers. Pour créer cette carte, 15 collectivités se sont mises autour de la table, c'est très complexe. Mais l'usager ne s'en rend pas compte."

Prochain chantier : la création d'une carte Atoumod commune aux deux régions Haute et Basse-Normandie pour accompagner la fusion, effective à compter du 1er janvier 2016. Pour que, dans un an ou deux, l'usager puisse prendre un Cy'clic à Rouen jusqu'à une station de métro, arriver à une gare et prendre un train jusqu'à Caen ou Cherbourg avec la même carte.