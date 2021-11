Paris (AFP). L'Etat palestinien en débat en France - EN DIRECT

09:16 - Timing - Le débat qui débute à 09H30, sera limité à 1H15 et suivi de la réponse du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Après le vote solennel du 2 décembre, le Sénat examinera un texte identique le 11. 09:15 - Suède - Le 30 octobre, la Suède est devenue le premier pays membre de l'Union européenne à reconnaître l?État de Palestine. L'initiative a été saluée comme "courageuse et historique" par le président palestinien mais considérée "malheureuse" par Israël. 09:10 - Sécurité - Les autorités sont prêtes à parer tout débordement de rue en marge du débat sur la Palestine, mais sans mobilisation excessive, selon Vincent Drouin, journaliste de l'AFP au Parlement. Quelques cars de CRS sont visibles aux alentours du Palais Bourbon, mais c'est un spectacle habituel dans ce quartier prisé quasi-quotidiennement pas les manifestants de tous bords, pour les causes les plus variées. Des rassemblements pro-israélien et pro-palestinien sont prévus dans la journée. 09:03 - La France doit-elle reconnaître l'Etat palestinien ? Après les Parlements britannique et espagnol, les députés français débattent à leur tour de la question, par le biais d'une résolution non contraignante. Le texte soumis par le groupe socialiste "invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit". Cette démarche s'inscrit dans un mouvement européen pour que la reconnaissance de la Palestine soit utilisée comme un moyen de pression sur Israël pour relancer un processus de paix au point mort. Les députés sont divisés au sein même de leur propre camp sur cette question, politiquement très sensible en France. Le vote solennel aura lieu le 2 décembre.

