Attentat de Karachi: Bernard Cazeneuve veut des explications

Le juge Renaud Van Ruymbeke a auditionné lundi Charles million, l'ancien ministre de la défense dans le cadre d'une enquête suite à une plainte pour "faux témoignage" et "entrave à la justice des familles de victimes de l'attentat de Karachi en 2002. Un attentat suicide qui avait tués 11 français dont 8 venaient de la DCN de Cherbourg.



Dans cette audition de Lundi, celui qui fut ministre de la Défense entre mai 1995 et juin 1997 a rapporté que l'ex-président Jacques Chirac lui avait demandé en 1995 de "procéder à la révision des contrats d'armement et de vérifier dans la mesure du possible s'il existait des indices sur l'existence de rétro commissions" vers des décideurs français dans le cadre notamment d'une éventuelle vente de sous-marins au Pakistan qui auraient été destinées au financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995, dont Nicolas Sarkozy était le porte-parole.



Mais alors quel lien avec Karachi? Et bien, l'attentat serait la conséquence de l'arrêt par Jacques Chirac du versement de commissions promises au Pakistan par le gouvernement Balladur.

Le Maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve très investit dans ce dossier qui touche particulièrement sa ville demande que toute la lumière soit faite dans cette affaire de la part du président de la république Nicolas Sarkozy.

Regardez l'intervention de Bernard cazeneuve chez nos confrères de France 2 ce matin.