Secours Catholique: 77% des demandeurs sont nouveaux.

Les association caritatives vivent en ce moment un période dans laquelle leur travail est considérable. De plus en plus de demandeurs à l'approche de l'hiver et une situation de précarité grandissante. Parmi les points évoqués par le délégué départementale du secours catholique, le sentiment de honte qui hante encore les personnes ayant recours à ce type d'association mais aussi le manque grandissant de pouvoir d'achat pour un grand nombre de personnes. Les chiffres sont nets et précis de plus en plus de gens demandent de l'aide au secours catholique et traversent des periodes de pauvreté. Ecoutez Michel Laurent...

