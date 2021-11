Sortir dans l'Orne : vendredi 28 novembre

Les offres de Noël font leur retour pour le festival Papillons de Nuit. Connectez vous sur www.papillonsdenuit.com pour acheter vos pass à tarif réduit. Le festival se déroulera les 22, 23 et 24 mai 2015 à Saint Laurent de Cuves.



Jusqu'au 6 décembre, ce sont les Festi'Flers. Pendant ces quelques jours, un animateur anime les rues du centre-ville. Vous pouvez également faire un tour de calèche, offert par les commerçants, rencontrer des mascottes et le Père-Noël. Ouverture des commerces ce dimanche. Et 20 000€ de lots à gagner dont une voiture, un séjour pour deux personnes et des chèques cadeaux.



Ce dimanche, randonnées VTT et pédestre, organisée par Activ'Orne et la commune de Saint Honorine la Guillaume, au profit du Téléthon. Randonnée VTT de 25km et randonnée pédestre de 10km. Tarif, 5€, 2,50€ pour les moins de 15 ans. Inscriptions sur place à partir de 8h15, départ prévu à 9h.