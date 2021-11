Lyon (AFP). Terrorisme: un couple soupçonné de propagande jihadiste interpellé

Un couple soupçonné de propagande jihadiste a été interpellé mercredi soir à son domicile d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) par la gendarmerie et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Bourg-en-Bresse, a confirmé jeudi le ministère de l'Intérieur. "Un important stock de livres, DVD, drapeaux, etc. a été saisi", indique un communiqué de presse du ministère. Des sources proches de l'enquête avaient précédemment fait état de drapeaux du groupe Etat islamique (EI). Selon le quotidien régional Le Progrès qui a révélé l'information, l'opération menée par la compagnie de gendarmerie de Belley, appuyée par des renforts, a eu lieu dans un quartier du centre-ville de cette petite commune. Le procureur de Bourg-en-Bresse doit tenir une conférence de presse sur cette interpellation en fin d'après-midi jeudi. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Une émission de M6 diffusée dimanche, consacrée au recrutement jihadiste en France et tournée en partie à Ambérieu-en-Bugey, semble être à l'origine de l'affaire. Dans cette enquête télévisée, un couple filmé en caméra cachée raconte en effet vendre des drapeaux de l'EI sur internet, avec grand succès. Des habitants de la commune auraient reconnu leur quartier et identifié certains de leurs voisins dans cette émission. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, "il s'agit de la première application de l'article 421-2-5 du code pénal, créé par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, réprimant l'apologie et la provocation au terrorisme". Cette disposition prévoit jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant internet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire