Kaboul (AFP). Afghanistan: 6 morts dont un Britannique dans un attentat contre un convoi diplomatique

Au moins cinq civils afghans et un Britannique ont été tués jeudi dans un attentat suicide taliban contre un véhicule diplomatique britannique dans la capitale afghane Kaboul, où les attaques se multiplient à l'approche du retrait de l'essentiel des forces de l'Otan, selon la police locale. Plus de trente passants, dont cinq enfants, ont également été blessés dans l'explosion, ont indiqué des responsables locaux. Selon les autorités afghanes, l'attaque a été menée par une voiture piégée qui a explosé à proximité du véhicule diplomatique. La police afghane avait auparavant indiqué qu'il s'agissait d'un kamikaze a moto. Les talibans afghans, en lutte contre le pouvoir afghan et les forces de l'Otan, ont rapidement revendiqué ce nouvel attentat. "Les rapports obtenus des hôpitaux de Kaboul indiquent qu'il y a eu cinq morts et 34 blessés dans l'attaque", a déclaré Kenishka Turkistani, porte-parole du ministère de la Santé, précisant que ces registres ne tiennent pas compte des victimes étrangères. "Un Britannique a été tué dans l'attaque", a annoncé un peu plus tard le porte-parole de la police afghane, Hashmat Stanakzai, dans un communiqué. L'ambassade britannique à Kaboul, qui avait annoncé un peu plus tôt que plusieurs de ses employés avaient été blessés dans cette attaque, n'a pas commenté cette information. L'explosion a été entendue à travers toute la ville. D'épaisses colonnes de fumée s'échappaient du lieu de l'attentat, qui a eu lieu dans l'est de Kaboul, où sont situés de nombreux bâtiments habités par des étrangers. L'attaque a projeté le 4X4 de l'ambassade britannique sur le côté, fait exploser son toit et projeté des débris tout autour, a constaté sur place on journaliste de l'AFP. Juste après l'explosion, un journaliste de l'AFP a vu sur les lieux un étranger chancelant qui demandait à la police où ses collègues blessés avaient été emmenés. Selon un policier local, l'un des passagers afghans du véhicule a été gravement blessé au bras, et plusieurs autres blessés couverts de sang ont été évacués à l'hôpital. "Nous travaillons avec les autorités afghanes pour établir les circonstances exactes de l'incident", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'ambassade britannique. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Afghanistan Richard Stagg ne se trouvait pas dans le véhicule car il participait au même moment à une rencontre télévisée. Les attaques se sont multipliées ces jours derniers, notamment dans la capitale Kaboul, à quelques semaines du retrait, prévu fin décembre, de la majorité des soldats de la force de l'Otan qui soutient le fragile gouvernement de Kaboul face aux talibans depuis 2001. Environ 10.000 soldats étrangers, en grande partie américains, devraient rester pour épauler les forces locales, contre plus de 140.000 en 2010, au plus fort de la présence militaire étrangère dans le pays depuis 2001. Lundi, deux soldats américains avaient perdu la vie lors d'une attaque à la bombe contre leur véhicule à Kaboul, au lendemain d'un attentat suicide contre un match de volley-ball ayant fait 57 morts dans la province de Paktika (sud-est), le plus meurtrier perpétré en Afghanistan depuis décembre 2011.

