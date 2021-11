Petit-Quevilly : Surpris par les policiers, les cambrioleurs se rendent

Un homme âgé de 39 ans veut rentrer chez lui ce mercredi soir. Arrivé devant son domicile, il remarque que les lumières au premier étage sont allumées. Il préfère alerter les policiers, qui se dépêchent sur place. L'habitant leur remet les clés de chez lui et leur signale que l'entrée se trouve derrière la maison.

La maison fouillée de fond en comble

Les forces de l'ordre s'y rendent et remarquent qu'une fenêtre a été ouverte par effraction. La maison a été entièrement fouillée. Une fois dans la maison, les policiers progressent discrètement, à l'aide d'une lampe-torche. Ils entendent des bruits de pas au premier étage. Arrivés devant l'escalier, ils se retrouvent nez-à-nez avec les deux cambrioleurs. Ces derniers se rendent immédiatement.

Les deux hommes, âgés de 20 et 21 ans et habitant tous deux à Petit-Quevilly, sont retrouvés avec trois tournevis et deux montres de valeur. La Brigade de répression des cambriolages s'est saisie de l'affaire.