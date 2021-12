Le Noël en fête de Saint-Lô Commerces

Une sélection de chants de Noël sera proposé et un animateur s'occupera de l'animation des rues et de la promotion des magasins pendant toute cette période.



Samedi 6 décembre : Élection de Miss Saint-Lô 2015, un spectacle de Mime vous sera proposé pendant les entractes. Salle des fêtes Salvadore Allende à 20h30. Billets en vente à Planet'R et à la Mie Calîne.



Dimanche 7 décembre : Le Mime suiveur. Le Mime va se glisser derrière les passants coulant ses pas dans celui qu’il a choisi comme «victime». Centre ville, de 14h à 18h.



Samedi 13 décembre : Lunanthropes. Ils invitent le public dans un univers burlesque où la chaleur du feu s'associe à la poésie. Déambulation, de 15h à 17h. Et sculpteur de ballons de 15h à 18h, rue Havin.



Dimanche 14 décembre : Spectacle enflammé. Le cracheur de feu sera présent entre 15h et 17h au niveau des Remparts.



Samedi 20 décembre : Lutins en roue libre. Spectacle proposé par la compagnie des Saltimbrés à 15h30 au Champs de Mars, à 16h rue Maréchal Leclerc et à 16h30 dans le bas de la ville. Et mascottes de Minnie et Mickey, déambulation de 15h à 18h.



Dimanche 21 décembre : Les frères Djack, retrouvez-les dans la rue piétonne de Saint-Lô à 15h et 16h45.



Une maquilleuse pour les enfants sera également présente à proximité du Grand Balcon pendant l'après-midi.



Le Mime Charlot divertira les passants de 14h à 18h.



Mardi 23 décembre : Un spectacle de jonglerie sera proposé par l'artiste Zanzibar. Centre-ville à 15h et 16h30.



Tombola de Noël : Remplissez un coupon chez votre commerçant et glissez-le dans une urne en centre-ville. Qui sera l’heureux gagnant de la voiture ? Tirage au sort le mercredi 24 décembre à 18h en présence de Miss Saint-Lô. A gagner : la nouvelle RENAULT Clio, exposée face à Planet’R, et des chèques cadeaux Saint-Lô Commerces.



Pour découvrir le book de Noël 2014, cliquez ici.



