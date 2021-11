Rouen : Sud-Rail tente de défendre le fret à la SNCF

Le syndicat Sud-Rail a appelé les cheminots à manifester ce jeudi 27 novembre devant le Palais de Justice de Rouen. Ils étaient environ 70 ce jeudi matin à protester contre un projet de restructuration.

"C'est la deuxième fois que l'on se rassemble, et aujourd'hui c'est plus pour une question de forme, explique Sylvain Brière, militant au sein du comité de défense de triage de Sotteville-lès-Rouen. La SNCF est en train de passer en force un projet de restructuration sur le fret ferroviaire (qui n'est autre que le transport des trains de marchandises)".

Sauf que ce projet prévoit de nombreuses suppressions de postes. "50% des salariés", clame Sylvain Brière. S'ils étaient actuellement environ 200 sur les cinq départements de Normandie, ils ne devraient plus "être qu'une petite centaine".

Lutter contre les fermetures

Autre point sensible, les fermetures de gares et de boutiques SNCF. "Nous sommes face à un système qui ne respecte plus le service public", regrette Pierre Ménard, ancien proviseur de l'éducation nationale, qui s'est reconverti "dans la défense citoyenne du bien public". En effet, la SNCF souhaite fermer plusieurs boutiques, notamment sur la rive gauche de Rouen. "Les personnes habitant la rive gauche devront donc se rendre à la gare de Rouen pour acheter leur billet ou à celle de Oissel. Or, la SNCF souhaite fermer celle de Oissel pendant le week-end", s'insurge Pierre Ménard, qui regrette que le groupe ne cherche "qu'à faire de l'argent".

Une nouvelle opération est prévue le jeudi 11 décembre. "Nous serons à 6h30 à la gare de Oissel pour lutter contre la fermeture des guichets le week-end, puis nous serons présents sur le marché de Sotteville-lès-Rouen à 9h30 et enfin à 15h à Saint-Sever". Enfin, une manifestation est également prévue au Havre et à Fécamp, notamment pour montrer leur mécontentement suite à la fermeture de la ligne Bréauté-Fécamp.