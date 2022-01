Les pongistes caennais dans le doute

Dernier de Pro B avec un match nul pour quatre défaites, le Caen TTC s'est pris les pieds dans le tapis dès le début de la saison. Si le tout premier match contre Villeneuve-sur-Lot fut porteur d'espoirs (3-3), la suite suscite plus d'inquiétudes. Après deux larges défaites contre les deux favoris à l'accession (Issy-les-Moulineaux et Saint-Denis), Caen a perdu les deux rencontres suivantes contre des candidats au maintien, comme Auch, puis Metz le mardi 16 novembre (4-2).



« Ce genre de situation peut laisser des traces dans les têtes », reconnaît l'entraîneur Xavier Renouvin. Brillant contre Villeneuve, le numéro 1 du Caen TTC, Kazeem Nasiru, fut « méconnaissable » de l'aveu de son coach contre les Auscitains. Contre Metz, il a gagné un seul de ses matchs, comme Marcos Madrid. Leur coéquipier, Jimmy Devaux, qui n'a glané qu'un succès cette saison, n'est pas rassuré. « Je savais qu'on n'était pas parmi les favoris du championnat mais je pensais qu'on se mettrait à l'abri rapidement. Ça n'en prend pas la tournure. Il va falloir se battre car cela fait maintenant plusieurs années qu'on n'arrive pas à inverser la tendance dans laquelle on se trouve. »



