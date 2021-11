Orne - Les anti-GDE se mobilisent sur la qualité de l'eau

La réunion ce mercredi soir 26 novembre à Almenèches, de plus de 150 personnes, dont de nombreux maires de communes situées autour, ou en aval, de Nonant-le-Pin, et de son site d'enfouissement de déchets automobiles de GDE, qui polluerait l'eau au Cuivre, et au Plomb.