Manche - Forte hausse des cambriolages dans les résidences principales

Les vols par effraction dans les résidences principales connaissent depuis le début de cette année une hausse très sensible. 455 vols avec effractions enregistrés contre 283 l’an passé !

Pour lutter contre ces cambriolages, les unités de gendarmerie bénéficient depuis le 15 septembre dernier de l’apport d’un détachement de surveillance et d'intervention de réserve composé de 17 gendarmes. Cet effectif supplémentaire a permis de multiplier sur le terrain les opérations de contrôles coordonnés, réalisés sur réquisition des procureurs de la République de Coutances et Cherbourg selon la préfecture de la Manche.

Parallèlement, plusieurs initiatives ont été prises dans le département afin de sensibiliser les professionnels et les particuliers et améliorer la réponse des forces de l'ordre : Vigi Commerce, Vigi Agri Manche, Stop Cambri. Des diagnostics sûreté sont également proposés aux professionnels. Réalisés par les référents et correspondants sûreté de la gendarmerie et de la police, ils permettent aux agriculteurs, aux commerçants et aux autres artisans d'améliorer à moindre coût la protection de leur outil de travail notamment contre les cambriolages.

Les vols à mains armées : un phénomène maîtrisé

Depuis le début de l’année, 5 vols à mains armées ont été à déplorer dans le département, pour 4 faits enregistrés au cours de la même période en 2013.

Ce phénomène reste donc particulièrement marginal dans le département de la Manche. Par ailleurs, le taux d’élucidation reste excellent, puisque 4 faits ont déjà été élucidés depuis le début de l’année (3 en 2013).