Le festival du jeu et du jouet commence ce mercredi à Coutances

Pendant 10 jours, le netre d'animation Les Unelles vous accueille pour le festival du jeu et du jouet et propose ainsi à toute la famille de jouer sur place avec de nombreux jeux différents: jeux de soéciété , de construction, tablettes, nerf, jeux d'ambiance... Il y en a pour tous les âges et tous les goûts!

Nouveauté cette année: un grand château-fort sera accessible.

Retrouvez le programme complet du festival sur www.lesunelles.com

Rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le week-end, c'est de 14h à 18h30. Entrée gratuite.

Ecoutez Céline Chouraqui, aux Unelles, nous parler de cette nouvelle édition: