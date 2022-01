15ème festival du jeu et du jouet à Coutances

Pendant une dizaine de jours, petits et grands sont conviés à venir s'amuser GRATIOTEMENT au centre d'animation les Unelles à Coutances. De nombreuses sortes de jeux sont proposées: jeux vidéo, jeux de construction, jeux en bois, jeux géants, jeux de société, combats de nerfs, coloriage,dinette, parcours aventure....

C'est accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18, et les samedis et dimanche de 14h à 18h30.

Des sessions spéciales sont aussi organisées à des dates précises: un quizz prévention routière samedi 28 novembre, des jeux d'ambiance/gestion/ aventure réservés aux plus de 16 ans dimanche 29 novembre et samedi 5 décembre et puis des contes à la médiathèque de Coutances dimanche 29 novembre.

Le programme est à retrouver sur www.lesunelles.com

Ecoutez Anne-Marie Jahier, animatrice au centre, nous présenter le festival: