Marseille (AFP). Intempéries: crèches et écoles fermées à Hyères, dans le Var

Les crèches et les écoles seront fermées mercredi à Hyères, dans le Var, où ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi d'importantes inondations qui n'ont toutefois entraîné "aucun incident majeur", a-t-on appris auprès de la préfecture. Le Var, comme le département voisin des Alpes-Maritimes, avait été placé en vigilance orange "orages et pluies-inondation" par Météo France, qui a levé à 06H00 l'alerte pour les Alpes-Maritimes. Elle concerne toujours le Var jusqu'à 12H00. A Hyères, un quartier entier avait été évacué préventivement mardi soir: quelque 1.500 personnes avaient dû quitter leur habitation dans le quartier de l'Oratoire, menacé par le Gapeau. "La soirée a été mouvementée entre 19H00 et 22-23H00, mais après ça s'est calmé", a-t-on indiqué en préfecture vers 05H30. "Il pleut toujours, et il va encore pleuvoir, mais aucun incident majeur n'a été signalé", a-t-on ajouté de même source. Au total, 200 personnes ont été accueillies au cours de la nuit au Forum du casino de Hyères, venant du quartier de l'Oratoire --dont la plupart des habitants sont toutefois allés chez des proches-- ou de l'aéroport, selon un communiqué de la préfecture. Quelque 400 pompiers ont été mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi. Outre Hyères, les secteurs de La Londe, La Garde et Le Pradet sont ceux où ils sont le plus souvent intervenus. "Mais il s'agit surtout de voiries impactées ou de caves inondées", selon la préfecture, qui a ajouté qu'a priori, très peu de logements avaient été touchés. De nombreuses routes restaient toutefois impraticables mercredi au petit matin, dont l'autoroute A570, fermé dans les deux sens entre Toulon et Hyères. Mercredi, les crèches, écoles maternelles et élémentaires de la commune de Hyères seront fermées. Le lycée du Golf Hôtel et le lycée agricole / Agripôle de Hyères seront également fermés, ajoute encore la préfecture du Var. "Sur le Var, en particulier sur le littoral et le proche intérieur, depuis la région hyéroise et jusqu'aux Maures et à l'Estérel, il pleut toujours de manière continue et régulière. Depuis le début de l'épisode on a mesuré de 100 à 150 mm (120 mm à Fréjus, 140 mm à Cogolin, 150 mm à Hyères) jusqu'à 200 mm à Collobrières", note Météo France dans son bulletin de 06H00. "Au cours des prochaines heures, c'est toujours sur le littoral et le proche intérieur en particulier, que ces pluies sont les plus marquées: elles sont temporairement très intenses, pouvant donner en quelques heures 30 à 60 mm supplémentaires", ajoute l'établissement.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire