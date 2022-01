Buzz : Le groupe Be Wiz U débarque avec Texto

Un buzz sous la forme d’un petit coup de gueule ce matin. Depuis des années, les maisons de disque nous raconte que le téléchargement illégal compromet leur modèle économique et que télécharger tue la création musicale.

Voilà qu’en préparant le buzz de ce matin hier après midi je tombe sur le groupe Be Wiz U, groupes de 3 pré-adolescents qui ont décidé d’écrire une chanson dans leur chambre sur le monde d’aujourd’hui pour les jeunes, c’est à dire les SMS, les e-mails et facebook... Jusque là pas de soucis...

Le problème, c’est que ce groupe a été signé par une célèbre maison de disques et c’est là que le problème de la qualité de la musique se pose.

Regardez plutôt le clip... Vous comprendrez... :-)

Bon allez, nuançons pour la fin de cette chronique... On va dire que cette musique peut plaire à un certain type de public et qu'il y a toujours eu des artistes pour les enfants...