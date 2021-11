Strasbourg (AFP). UE: le pape appelle à offrir aide et accueil aux migrants

Le pape François a appelé mardi l'Union européenne à offrir "aide et accueil" aux migrants clandestins qui affluent à ses frontières, estimant que la mer Méditerrannée ne devait pas devenir "un grand cimetière", dans un discours devant le Parlement européen. "On ne peut tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière ! Dans les barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide", a dit le Saint-Père. Le pape est à Strasbourg, où il espère redonner de l'élan à une Europe plongée dans la crise et menacée de replis nationalistes, pour une visite éclair aux institutions européennes. Deux discours devant deux assemblées européennes. Pas de sortie, pas de bain de foule, pas de rencontre avec les catholiques français: ce déplacement de quatre heures, le plus court d'un pape à l'étranger, est purement institutionnel. Du chômage à l'immigration et à l'Ukraine, les enjeux sont vastes. Le pape a atterri à Strasbourg peu avant 10H00, vêtu d'un manteau blanc, avant d'assister à une très brève cérémonie. Il a été reçu au nom du gouvernement français par la ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Ségolène Royal, numéro trois du gouvernement. Dans l'avion qui le transportait, François, qui semblait serein mais fatigué, a souligné devant les 50 journalistes et photographes qui l'accompagnaient depuis Rome que la journée serait dense. François prendra la parole devant le Parlement européen, où siègent des élus des 28 pays de l'Union européenne, puis devant le Conseil de l'Europe, une organisation intergouvernementale représentant 47 Etats. Il s'entretiendra aussi brièvement avec le président du Conseil européen Herman Van Rompuy, le président en exercice de l'UE, l'Italien Matteo Renzi, et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Le dernier pape à s'être rendu dans ces assemblées était Jean Paul II en 1988, quand l'Europe était encore coupée en deux. Des tireurs d'élite, policiers, gendarmes Un millier d'agents des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale alsacienne, et le pape fera tous ses déplacements dans une voiture officielle prêtée par ses hôtes. Les fidèles devront se contenter de suivre les discours sur un écran géant à la cathédrale de Strasbourg. Son arrivée à l'aéroport de Strasbourg, également retransmise, a été saluée par les applaudissements de fidèles réunis dans l'édifice, qui célèbre le millénaire de sa fondation. Le fait que Jorge Bergoglio ne mette même pas le pied dans cette cathédrale a suscité leur déception, mais le Vatican a promis une visite en France pour 2015. Après Jean Paul II et Benoît XVI, qui évoquaient les racines chrétiennes de l'Europe, les discours de François interviennent dans une période de tensions en Europe: chômage, immigration, débats de société difficiles et menace d'une nouvelle guerre froide avec le conflit en Ukraine. - Laïcité en question - Premier pape du "Nouveau monde", populaire auprès des croyants et des non-croyants, Jorge Bergoglio a souvent semblé critique à l'égard d'un continent selon lui "fatigué", alors que les élections européennes de mai ont confirmé une poussée de l'extrême droite. A l'invitation du président du Parlement européen, le socialiste allemand Martin Schulz, le pape ne vient pas en tant que "chef d'Etat" mais fort de la "grande autorité que lui reconnaît une bonne partie de la communauté internationale", selon son porte-parole Federico Lombardi. Ce n'est pas l'avis de l'eurodéputé français Jean-Luc Mélenchon (gauche radicale) qui a estimé au nom de la laïcité que le pape n'avait "rien" à faire dans cet hémicycle. Pour protester contre cette visite, une femen s'est exhibée brièvement lundi, seins nus, sur l'autel du choeur de la cathédrale de Strasbourg. Dans une tribune au quotidien du Vatican, l'Osservatore Romano, Martin Schulz a cependant estimé que cette visite pourrait "sortir l'Europe de sa torpeur" et assuré qu'elle n'était en rien "une attaque contre la laïcité". Le pape devrait appeler les catholiques à contribuer au projet européen en défendant "la solidarité avec les exclus", jeunes au chômage ou personnes âgées marginalisées, a expliqué le secrétaire d'Etat du Vatican Pietro Parolin.

