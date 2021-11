Paris (AFP). PSG-Ajax: 95 supporters néerlandais interpellés à Paris

Quatre-vingt quinze supporters de l'Ajax Amsterdam ont été interpellés lundi soir à Paris, à la veille du match de Ligue des champions entre le club néerlandais le Paris SG, a-t-on appris mardi de source policière. Ces interpellations ont donné lieu à 54 placements en garde à vue et visaient des supporters "qui voulaient apparemment en découdre avec d'autres supporters parisiens dans le quartier du pont de l'Alma", a précisé cette source. "On a évité une bagarre." L'opération a été menée aux alentours de minuit dans un bar où étaient réunis les supporters. "Tous ne sont pas munis de billets", a expliqué la source policière. Le ministère de l'Intérieur a publié samedi un arrêté interdisant le déplacement vers Paris des supporters amstellodamois non pourvus de billet pour la rencontre de mardi soir (20h45) au Parc des Princes. Le ministère avait justifié sa décision en expliquant que "même encadrés par de nombreuses forces de l'ordre", les fans de l'Ajax sont "coutumiers d'actes de violence commis à l'occasion des déplacements du club et, plus particulièrement, lors des rencontres de Coupe d'Europe". Soulignant "une forte rivalité entre les hooligans français et hollandais", les autorités craignaient que les supporteurs des deux équipes tentent de "concrétiser leur projet d'affrontement déjoué lors du match aller", évoquant de possibles incidents planifiés "dans un lieu symbolique de la capitale ou en proche banlieue". Aux Pays-Bas, plus de 80 personnes, dont une majorité de hooligans français, avaient été interpellées mi-septembre à l'occasion du match de la 1re journée du groupe F entre les deux équipes. Environ 850 places ont été vendues aux supporters de l'Ajax pour le match de la 5e journée du groupe F de la Ligue des champions, mardi au Parc des Princes.

