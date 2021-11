Souchon-Voulzy : leur histoire contée par une fan caennaise

Sa passion pour les “deux frères” de la chanson française que sont Laurent Voulzy et Alain Souchon pourrait se résumer en chiffres : 160 concerts entre 1981 et 2014, 3 300 photos, 130 heures d’archives d’émissions de télévision entre 1972 et 2012, ou encore des objets uniques comme l’affiche en acier du chanteur de Foule sentimentale, présente sur la tournée 89/90. Mais Béatrice Pannier n’est pas de ces fans qui se contente de rester passive. Il lui faut de l’action !