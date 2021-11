Paris (AFP). Aux Restos du coeur, Valls promet de promouvoir les dons

Le Premier ministre Manuel Valls, qui a assisté lundi au lancement de la 30e campagne des Restos du coeur, s'est engagé à "promouvoir les dons" en nature à cette association, notamment pour les filières de fruits et légumes. "Les choses ont avancé dans la filière laitière et nous évoquions que dans d'autres filières, fruits et légumes, pour la viande aussi, il y avait encore des progrès à accomplir, et Michel Sapin et Stéphane Le Foll sont évidemment prêts à travailler le plus vite possible, j'ai bien entendu le message, sur ces questions tout à fait fondamentales", a dit le Premier ministre lors d'une conférence de presse dans un centre parisien de l'association. "Le gouvernement s'engage à promouvoir les dons", a poursuivi M. Valls, "donc il faut à la fois trouver les bons dispositifs fiscaux, mais surtout les bons dispositifs techniques, administatifs, à travers le dialogue avec les filières afin que nous puissions avancer le plus vite possible." Les Restos du coeur ont obtenu l'an dernier du gouvernement que la loi Coluche sur les exonérations fiscales soit étendue aux dons des producteurs laitiers, et réclament cette mesure pour tous les dons agricoles."Viande, oeufs, légumes, céréales, il faut que toutes les filières puissent bénéficier d'un dispositif fiscal incitatif", estime le président de l'association Olivier Berthe. Le Premier ministre, après une visite des locaux pendant environ une heure, de l'association aux côtés des ministres de la Santé Marisol Touraine, du ministre des Finances Michel Sapin, et de la maire de Paris Anne Hidalgo, pendant environ une heure, a évoqué un "véritable sursaut pour la justice, contre le inégalités, pour une meilleure répartition des richesses, que nous devons les uns et les autres accomplir, et c'est l'engagement que je prends devant vous".

