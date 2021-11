Vienne (AFP). Nucléaire iranien: nouvelles négociations en décembre

nouvelles négociations auront lieu en décembre sur le dossier nucléaire iranien, a annoncé lundi à Vienne une source occidentale, signifiant l'échec des grandes puissances et de la République islamique à parvenir à un accord dans le délai qu'ils s'étaient fixés, qui expire lundi. Cette annonce a été faite au moment où le groupe des "5+1" (Chine, Etats-Unis, France-Royaume-Uni, Russie et Allemagne) et l'Iran engageaient leur première réunion au niveau ministériel dans ce tour de négociation entamé la semaine dernière.

