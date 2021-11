Rouen : Deux bars contrôlés suite à des plaintes de riverains

Huit véhicules de police, pour une vingtaine d'agents, sont d'abord allés contrôler le Seven Six, rue aux Ours à Rouen, vers 1h30 du matin. Sur le trottoir du bar de nuit, une quinzaine de clients. A l'intérieur, une cinquantaine d'autres sont là. Les policiers constatent un tapage musical. Un homme est victime d'un coma éthylique et transporté au CHU de Rouen. Plusieurs d'infractions sont sanctionnées par les forces de l'ordre : consommation de tabac à l'intérieur de l'établissement, défaut d'affichage des boissons non alcoolisés, tapage nocturne et travail dissimulé pour une serveuse et le DJ.

Vers 3h15, les policiers se dirigent vers le Flower, rue Grand Pont. Pas de tapage nocturne cette fois ci mais un travail dissimulé pour le DJ de la soirée.