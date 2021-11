Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: Gasquet remplace Tsonga face à Federer

Richard Gasquet a été choisi par son capitaine Arnaud Clément pour remplacer Jo-Wilfried Tsonga et affronter le Suisse Roger Federer lors du troisième simple de la finale de la Coupe Davis, dimanche à Villeneuve d'Ascq. Tsonga devait initialement disputer cette rencontre. Mais le N.1 français, qui avait déjà renoncé tardivement au double samedi, pourrait être touché à l'avant-bras droit, une blessure qui l'avait déjà obligé à faire une pause d'un mois en octobre. Gasquet, qui avait perdu le double samedi aux côtés de Julien Benneteau face à la paire Federer/Stan Wawrinka, devra battre Federer pour permettre à la France d'égaliser à 2-2 et de continuer à espérer décrocher un dixième Saladier d'argent. Le N.26 mondial a souvent éprouvé des difficultés en Coupe Davis. Son bilan dans cette compétition est de 12 victoires pour 9 défaites (10-7 en simple). Mais il a remporté les deux simples qu'il a joués cette année. Il n'a toutefois pas paru très à l'aise samedi lors du double. Et il n'a battu Federer que deux fois en 14 confrontations. Mais ces deux succès ont été acquis sur terre battue, en 2005 à Monte-Carlo et en 2011 à Rome.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire