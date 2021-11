Paris (AFP). François Hollande: 73% des sympathisants de gauche ne souhaitent pas qu'il se représente en 2017

73% des sympathisants de gauche ne veulent pas que François Hollande se représente à l?élection présidentielle de 2017, selon un sondage OpinionWay pour Le Figaro samedi. A la question, "souhaitez-vous que François Hollande se représente à l'élection présidentielle de 2017," 73% des sympathisants de gauche interrogés ont répondu "non", 27% "oui". Lors de ce même sondage, 81% des sympathisants de gauche ont répondu qu'ils "souhaitaient que le parti socialiste organise quand même des primaires pour désigner son candidat à la présidentielle si François Hollande se représente en 2017." 18% ont dit "non". "S'il se soumettait à une primaire, François Hollande serait largement battu par Manuel Valls ou Martine Aubry", annonce le journal conservateur, toujours selon les résultats du sondage. "Dans l?hypothèse d?une primaire contre Martine Aubry, Arnaud Montebourg et l?écologiste Cécile Duflot, François Hollande (14 %) arrive 18 points derrière l?actuelle maire PS de Lille (32 %) mais devant l?ancien ministre de l?Économie (12 %), qui lui-même distance l?ancienne ministre du Logement (5 %)", détaille Le Figaro. "Seule configuration favorable au chef de l?État, constate le journal, celle où il se retrouverait seul face à Montebourg. Dans ce cas, Hollande l?emporterait à 24 % mais seulement avec deux points d?avance." "À l?inverse, François Hollande serait nettement distancé si Manuel Valls devait entrer dans le jeu. Hollande, un seul point devant Montebourg, n?obtiendrait que 10 % derrière Valls à 31 % et Aubry à 28 %.", souligne le quotidien. Frédéric Micheau, directeur des études chez OpinionWay, note, selon Le Figaro, dans ce sondage "un net rejet d?une nouvelle candidature du chef de l?État, et un principe très soutenu de la primaire". Sondage réalisé par internet les 20 et 21 novembre auprès d'un échantillon de 1.765 personnes, dont 446 sympathisants de gauche, représentatif de la population française adulte (méthode des quotas).

