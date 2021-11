Sortir dans le Calvados : mardi 25 novembre

Jeudi, les plus grandes stars des années 80 interprètent leurs tubes et reviennent en images sur dix années de folie avec Emile et Images, Jean-Luc Lahaye, Sabrina ou encore Début de soirée et bien d'autres. Rendez-vous, jeudi soir, à 20h au Zénith de Caen. Le tarif varie entre 41 et 56€.



Samedi, pour son 7ème rendez-vous, La Ruée vers l'Aure accueille 5 artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, en découverte. Ils viennent de toute la France défendre leurs chansons devant vous et un jury de professionnels. Parmi eux, retrouvez Kent accompagné d'un pianiste pour livrer des chansons tirées de son tout dernier disque. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur larueeverslaure.webs.com.



Samedi, venez partager vos coups de cœur et découvrir de nouveaux livres, cd et films autour d’un café. Rendez-vous à 15h à la bibliothèque de la Folie Couvrechef. C'est gratuit et ouvert à tous.